LAKS doet mee aan Tweede Kamerverkiezingen

ANP Het LAKS organiseert jaarlijks de Eindexamen Klachtenlijn.

DEN HAAG - Het LAKS gaat de politiek in. Dat maakt de belangenclub voor leerlingen in het voortgezet onderwijs vandaag bekend op een persconferentie in Den Haag. Dat bevestigt het LAKS na berichtgeving in dagblad Metro.

Door Sam Trompert - 16-1-2017, 7:00 (Update 16-1-2017, 7:00)

„Het onderwijs draait meer en meer om slagingspercentages en geld. De toekomst van scholieren en Nederland als kenniseconomie staan op het spel”, aldus het LAKS in een verklaring.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is opgericht in de jaren ’80. De meest bekende activiteit is de Eindexamen Klachtenlijn, tijdens de eindexameperiodes op middelbare scholen. Scholieren kunnen dan telefonisch klagen over te moeilijke opgaven, of slechte logistiek rondom de examens.

Daar komt nu dus de Haagse politiek bij. Lijsttrekker wordt Sven Annen, tevens voorzitter van het LAKS. De Amsterdammer zit nu nog op het Caland Lyceum in Amsterdam, op het vwo. „Het wordt tijd dat het onderwijs bij haar fundament wordt aangepakt. De politiek zou in het bleang van de leerling moeten handelen”, verklaart hij de stap naar de politiek.

Annen komt met een 20-puntenplan. De rekentoets moet afgeschaft en het zogenoemde ’schaduwonderwijs’ moet verboden worden. Daarmee doelt het LAKS op particuliere bureaus waar leerlingen bijles kunnen krijgen, tegen betaling. En de basisbeurs moet terug.

De beweging is opgericht vanuit het LAKS, maar zal aan de verkiezingen deelnemen onder een naamloze lijst. De leerlingen waren te laat met de registratie.