AMSTERDAM - „Het Mediahuis koestert de regionale krant. Vanuit de directie wordt met liefde over deze journalistiek gesproken. Maar ook het Mediahuis is niet naïef: er moet wel rendement worden gemaakt.”

Door Frans van den Berg - 11-1-2017, 18:03 (Update 11-1-2017, 18:58)

Dat benadrukt Roy op het Veld, hoofdredacteur van De Limburger en het Limburgs Dagblad. Deze grootste Limburgse kranten zijn al eigendom van het Belgische Mediahuis.

Het Mediahuis is bezig om de meerderheid van de aandelen van het TMG concern binnen te halen. TMG is niet alleen de uitgever van De Telegraaf, maar ook van de regionale kranten van de Holland Media Combinatie. Op de redacties van het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en de Gooi en Eemlander staat een reorganisatie voor de deur en dreigt ontslag voor een kwart van de journalisten.

Op de redacties heerst daarover grote onrust. Volgens Thomas Bruning van de vakbond NVJ zou met uitvoering van die drastische reorganisatie moeten worden gewacht tot de overname door Mediahuis rond is. Want wellicht vaart die nieuwe eigenaar een andere koers.

Roy op het Veld kent inmiddels het Mediahuis goed.

„Het Mediahuis is er van overtuigd dat de toekomst van de journalistiek afhangt van de journalistieke power. Dat er goede verhalen worden geschreven voor de krant en online. Betrouwbaarheid van nieuws wordt steeds belangrijker. Daar hoef je het Mediahuis niet van te overtuigen. Digitalisering is ook noodzakelijk, maar er wordt behoedzaam opgetreden. De papieren krant willen ze zo lang mogelijk koesteren. Zo is er geïnvesteerd in een nieuw magazine en vormgeving en is een grote wervingscampagne gevoerd. De oplagedaling is daarmee van vijf naar drie procent gegaan.”

In Limburg wordt nauw samengewerkt met de regionale omroep L1. Voor binnen- en buitenlands nieuws wordt geleund op het ANP en het Algemeen Dagblad. „Daar hebben we nog een langlopend contract mee, ook al is het AD geen onderdeel van het Mediahuis. NRC Handelsblad is dat wel en daar nemen we af en toe verhalen van af. Hun pareltjes voor de verdieping in onze krant.”

8 maart

Het Mediahuis doet het bod samen met de familie Van Puijenbroek, grootaandeelhouder van TMG. Beide partijen weigeren nader in te gaan op de gevolgen van de overname voor de positie van de regionale kranten. „Maar de voorgenomen krachtenbundeling biedt de beste waarborg voor een duurzame toekomst van onafhankelijke journalistiek via eigen redacties en met de verschillende nieuwsmerken van TMG”, laat een woordvoerder weten.

Of de nieuwe eigenaar anders aankijkt tegen de voorgenomen bezuiniging op de redacties, blijft zo onduidelijk. „Wat de plannen van de nieuwe eigenaren zijn, zetten ze in de biedingsbrief. Die moet er uiterlijk 8 maart liggen. Voor die tijd kunnen we daar niet op reageren.”