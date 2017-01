’Loonval’ treft brugwachters

Erna Faust Een brugwachter aan het werk.

HAARLEM - Fors minder loon en opmerkelijk strenge werkregels. Daarmee zullen brug- en sluiswachters in Noord-Holland in moeten stemmen, als zij op de bruggen in onze provincie willen blijven werken. Als zij bijvoorbeeld aangifte willen doen, vanwege iets dat tijdens het werk is voorgevallen, moet het personeel toestemming vragen aan de baas.

Door Sam Trompert - 12-1-2017, 7:00 (Update 12-1-2017, 9:25)

Dat staat in het Algemeen Reglement dat Trigion hanteert voor haar medewerkers. Vorig jaar verloor nautisch bedrijf ODV Maritiem het beheer van de bruggen en sluizen in onze provincie aan Trigion, na een aanbestedingsprocedure. Trigion verzekerde het beheer goedkoper en net zo veilig te kunnen doen.

Kwart minder loon

Dat zit ’m dus met name in personeelskosten. Trigion biedt €9,83 per uur, blijkt uit vacatureteksten en een concept-arbeidscontract. ODV beloont brugpersoneel met €12,43 per uur en keert daarnaast toeslagen uit voor ochtend-, avond- en weekenddiensten. Bij Trigion is daar geen sprake van. „Ruim een kwart minder dus”, aldus Daan Troost van vakbond Nautilus. Statenlid Carlien Boelhouwer (SP) heeft vragen gesteld over de ’loonval’.

Er zijn gesprekken gaande tussen Trigion en ODV Maritiem over het overnemen van brugpersoneel, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. De provincie noemt die gesprekken ’constructief’, maar ’de uitwerking verloopt minder soepel’, aldus een woordvoerder. Trigion benadrukte eerder, via de provincie, dat het ODV-personeel wel bij hen mag solliciteren.

De overige arbeidsvoorwaarden bij Trigion zijn ook beduidend slechter, blijkt uit concept-arbeidscontracten en het Algemeen Reglement van Trigion waar deze krant de hand op heeft weten te leggen. Van medewerkers wordt beschikbaarheid en flexibiliteit verwacht. Zo moeten werknemers ook op vrije dagen ’zo snel mogelijk terugbellen’, als ze een voice-mailtje van de baas hebben. Ziek melden kan alleen tussen 09.00 uur en 09.30 uur, anders wordt de zieke medewerker niet uitbetaald.

Het reglement treft ook de privésfeer. Zo moet Trigion ’toestemming geven’ als een medewerker van plan is te verhuizen. Ook voor neven-activiteiten die het werk van verkeersregelaar raken moet goedkeuring worden gevraagd bij de baas. „Dit kan bijvoorbeeld gaan om vrijwilligerswerk bij de braderie in je woonplaats.” Zonder toestemming een juridische procedure starten is dus ook niet toegestaan.

De beveiligingsgigant was niet eerder verantwoordelijk voor het beheer van bruggen en sluizen en heeft momenteel dus geen brugwachters in dienst. Trigion is wel naarstig op zoek naar vakbekwaam personeel. Ook onder ODV-personeel wordt geworven, maar een groot aantal ziet dat niet zitten.

Aanstaande maandag verzamelt de bond zich bij het provinciehuis, om in te spreken bij een commissievergadering over de kwestie. Nautilus betwijfelt of er vanaf april, wanneer het beheer overgaat, nog vakbekwame brugwachters zijn. De provincie gaat daar nog steeds vanuit.

Trigion wilde niet inhoudelijk reageren.