Werkgroep wil winkelpassage onder het IJ

Illustratie NS Sander Groet van de werkgroep ’Brug over het IJ’ pleit voor een winkelpassage onder het IJ, geïnspireerd op de nieuwe passage in het Centraal Station.

AMSTERDAM - ,,Eén brug over het IJ - aan de oostkant van het Centraal Station - is onvoldoende’’, dat zegt Sander Groet, eigenaar van de Adam Toren en lid van werkgroep ’Brug over het IJ’ over het besluit van het Amsterdamse college om een brug te bouwen vanaf het Java-eiland naar Amsterdam Noord.

Door Roel van Leeuwen - 11-1-2017, 15:01 (Update 11-1-2017, 15:01)

’Een eerste stap’, zo bestempelt Groen het brugbesluit. Hij is er van overtuigd dat er meer verbindingen zullen volgen. Zo is de werkgroep voor een verbinding achter het Centraal...