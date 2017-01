Toekomst Schiphol veiligstellen

SCHIPHOL - Nog dit jaar moet de toekomst van Schiphol worden veilig gesteld.

Door Frans van den Berg - 9-1-2017, 20:52 (Update 9-1-2017, 21:04)

Dat stelde Schiphol directeur Jos Nijhuis maandagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de luchthaven. Daarbij kijkt hij specifiek naar de periode vanaf 2020. Tot die tijd mag de luchthaven niet boven de 500.000 starts en landingen komen, een aantal dat al dit jaar wordt gehaald.

„We houden ons aan die afspraak met de bestuurders en bewoners, maar de luchtvaart blijft groeien. Dit jaar moeten we al afspraken maken om die toekomst veilig te stellen. Dat is een taak van het nieuwe kabinet. Maar we moeten ook onder leiding van Hans Alders nieuwe afspraken maken tussen sector, overheid en bewoners. Maar dat moet dan niet meer in dichtgetimmerde afspraken en plannen. Die zijn al achterhaald voor je op Enter hebt gedrukt. We moeten op een nieuwe overlegmanier sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen”, bepleitte Nijhuis. Daardoor zou Schiphol op een duurzame manier en in balans met de omgeving moeten kunnen groeien.

Pijnpunt is nog wel dat Schiphol geen maatschappijen mag weigeren. Dat terwijl in 2008 was afgesproken dat het bestemmingennetwerk het belangrijkste is voor de Nederlandse economie. Dat netwerk bleef gelijk met 322. De groei zat vooral in meer concurrentie op dezelfde routes en dus niet op nieuwe bestemmingen.