Voorlopig geen extra marechaussees Schiphol

SCHIPHOL - De roep van Schiphol-directeur Jos Nijhuis om nog eens honderden extra marechaussees vindt voorlopig geen gehoor. Schiphol moet komend jaar toekunnen met de 135 extra marechaussees die het kabinet de luchthaven al heeft toegezegd, vinden het kabinet en de regeringspartijen VVD en PvdA.

Door ANP - 9-1-2017, 14:52 (Update 9-1-2017, 14:52)

Nijhuis waarschuwde maandagochtend dat de beveiliging van het vliegveld een tekort heeft ,,van vierhonderd of vijfhonderd man''. De marechaussee zelf stelt vast dat de menskracht niet is meegegroeid met de taken, maar wil voorlopig geen aantallen van benodigde nieuwe manschappen noemen. Het korps liet op Radio 1 weten dat de veiligheid niet in het geding is.

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen verwacht dat de 135 extra marechaussees voor dit jaar ook komende jaren nog nodig zijn. Ze verwacht verder veel van nieuwe snufjes die de beveiligers kunnen ontlasten.

,,Ik vind dat de marechaussee te onderbezet is'', zei Nijhuis eerder op de dag in het Financieele Dagblad. ,,Daar moet echt wat aan gedaan worden. De bezetting is ongeveer zoals in 2008 en 2009 - terwijl zowel de dreiging als het aantal passagiers fors is toegenomen. Ik heb daar gewoon zorgen over.''

De 135 extra manschappen die minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) eind vorig jaar beloofde, is volgens de Schiphol-topman lang niet genoeg. Hij verwacht dat het, na de recordgroei van afgelopen jaar, in 2017 nog drukker gaat worden op het vliegveld.