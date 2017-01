Alzheimerpatiënt Agnes bereidt haar huisarts jarenlang voor op een mogelijke stervenswens

Eigen foto Agnes Kranenburg met haar dochter Ellen, net voor haar dood.

HOORN - Agnes Kranenburg was al lang voorbereid op haar vrijwillig gekozen dood toen zij op 84-jarige leeftijd de diagnose Alzheimer kreeg. Haar dochter Ellen: ,,Mijn moeder had bij haar beste vriendin gezien hoe de ziekte zou verlopen. ’Dat gebeurt mij niet’, had ze gedacht.”

Door Leonie Groen - 9-1-2017, 5:30 (Update 9-1-2017, 5:30)

Agnes was lid van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Zij bezat een euthanasieverklaring. Ellen: ,,Bij ieder bezoek aan haar huisarts in Amsterdam deelde ze hem mee: ’U weet het, als ik ooit ga dementeren,...