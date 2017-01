Genezen door de voorzienigheid?

DICK HOGEWONING Predikant Jan Zijlstra aan het werk.

LEIDERDORP - Kan Jezus Christus zieken genezen? Het is pas waar als je het gelooft. De Vrije Universiteit in Amsterdam gaat onderzoeken of er wetenschappelijke onderbouwing voor dergelijke gebedsgenezingen te vinden is. Huisarts Dick Kruijthoff, uit Bleskensgraaf, leidt het onderzoek.

4-1-2017

De arts (zelf gelovig) raakte gefascineerd door gebedsgenezingen nadat een van zijn patiënten op medisch onverklaarde wijze genas.

De casus-Janneke Vlot kreeg destijds veel aandacht. De vrouw leed aan posttraumatische dystrofie, maar herstelde nadat ze een kerkdienst had bezocht van de omstreden predikant...