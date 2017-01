Leerstoel voor een ’roze’ werkvloer

Eigen foto Jojanneke van der Toorn gaat de komende jaren onderzoeken hoe je een roze-vriendelijke werkomgeving inricht.

LEIDEN - Hoe gaat het nu echt met de mensen op de werkvloer die niet heteroseksueel zijn? Menigeen denkt dat seksuele voorkeur geen rol speelt tijdens de arbeid, maar de praktijk wijst anders uit. Psycholoog Jojanneke van der Toorn gaat de komende jaren onderzoeken hoe je een roze-vriendelijke werkomgeving inricht.

Door Nancy Ubert - 2-1-2017, 10:47 (Update 2-1-2017, 11:22)

’Wie is het mannetje in jullie relatie?’, ’Durf je dat niet te vragen? Je bent toch geen homo!’ of ’Kijk nu wat Peter nu weer draagt, dat is toch te vrouwelijk’. Onze samenleving is ’hetero-normatief’ ingesteld, legt de psychologe uit. „En daar zijn we ons niet altijd bewust van.”

Van der Toorn is de eerste hoogleraar die bij Universiteit Leiden de bijzondere leerstoel Workplace Pride mag bekleden. Workplace Pride is een stichting die zich richt op een eerlijke diversiteit op de werkvloer.

Jojanneke van der Toorn is onder meer gekozen vanwege haar kennis van twee wetenschapsgebieden. Haar expertise op het gebied diversiteit koppelt ze aan alles wat ze heeft ontdekt over sociale veranderingen en maatschappelijke ongelijkheid. Ze heeft de afgelopen jaren baanbrekend onderzoek gedaan op het gebied van sociale en organisatiepsychologie, waaronder thema’s die te maken hebben met lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT).

Vooroordelen

Volgens haar valt er nog veel te verbeteren voor LHBT-werknemers. „Zelfs mensen die van zichzelf vinden dat ze enorm tolerant zijn, hebben toch last van impliciete vooroordelen. En die zijn het hardnekkigst omdat men zich daar niet bewust van is.”

Denk maar aan het onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2015 naar buiten bracht, de conclusie daarvan: Steeds meer Nederlanders zeggen dat ze lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders accepteren, maar twee zoenende mannen op straat wordt door 35 procent als aanstootgevend beschouwd. „Ik denk dat we onderschatten wat voor een invloed dit soort gedachten op de werkvloer heeft.”

Onderzoek

Het is tijd voor serieus wetenschappelijk onderzoek naar de inclusie van LHBT-werknemers op de werkvloer. Om te ontdekken wat er allemaal verbeterd kan worden.

Van der Toorn: „Veel maatregelen worden genomen vanuit het gezonde verstand. Maar werkt dat beleid dan ook echt? Ik wil weten welke oplossingen daadwerkelijk bijdragen aan gezonde diversiteit en welke niet. De gedachte ’baat het niet dan schaadt het niet’ is onjuist. Soms kan een goedbedoelde interventie juist een negatief effect hebben.”

Pesten

Dat de homotolerantie op de werkvloer minder groot is dan we allemaal willen geloven, blijkt uit de LHBT-monitor 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vaker dan hun heteroseksuele collega’s worden homo’s, lesbo’s, en bi’s geïntimideerd of gepest. De minderheidsgroep lijdt ook onder ongewenste seksuele aandacht. Bovendien melden mensen uit deze groep zich sneller ziek en zijn er meer burn-outklachten.

Van der Toorn: „De ervaringen op de werkvloer zijn belangrijk voor mijn onderzoek. Wat hebben de LHBT-werknemers te vertellen en hoe kijken de collega’s naar hen. Als we dat met elkaar te weten zijn gekomen, kun je vaststellen wat anders moet. Zo komen we uiteindelijk tot concrete aanbevelingen.”

In menig businessmodel wordt benadrukt dat diversiteit loont. Een verscheidenheid aan talenten en inzet binnen een organisatie versterkt de resultaten van het bedrijf. Wat dat betreft heeft de bijzonder hoogleraar de wind mee als ze de samenwerking met het bedrijfsleven zoekt.

„De gedachte dat een bonte samenstelling iets oplevert, overheerst. Maar besef wel dat diversiteit ook conflicten kan oproepen. Hoe zorg je ervoor dat al die verschillende mensen in harmonie kunnen samenwerken.”

Koffieautomaat

De impact van de nieuwe bijzondere leerstoel moet verder reiken dan de Hollandse werkvloer. Uiteindelijk moet de kennis ook nationaal en internationaal naar beleid worden vertaald. „Maar die reis begint bij de koffieautomaat op de werkvloer. Eerst moet een organisatie alle kleuren van de regenboog krijgen. Diversiteit op papier is niet genoeg.”