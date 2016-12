Blijf Groep wil FFF laten zwijgen

DEN HAAG - Of Femmes for Freedom (FFF) - en dan met name Shirin Musa, de directeur van de stichting - het dossier ’vrouwenopvang’ van de website wil halen. Met die eis spande de Blijf Groep een kort geding aan. FFF zou de ,,ronkende motor’’ zijn achter het negatieve beeld over Blijf dat het publiek wordt opgedrongen.

Door Nancy Ubertn.ubert@hollandmediacombinatie.nl - 29-12-2016, 18:08 (Update 29-12-2016, 18:18)

In de Haagse rechtbank werd FFF donderdagmiddag door de advocaat van de Blijf Groep afgeschilderd als de aanjager van een schadelijk spookbeeld. Met ,,gruweldaden’’ die je doorgaans in de boeken van Dickens terugvindt.

Een onzinnige veronderstelling, aldus de kleine, jonge vrouwenrechtenorganisatie die het in dit juridische gevecht moet opnemen tegen een 42 jaar oude actiegroep die jaarlijks miljoenen subsidie ontvangt. ,,Blijf zou de problemen die worden aangekaart moeten oplossen in plaats van FFF de mond te snoeren.’’

De misstanden in de vrouwenopvang waarover uiteenlopende media sinds 2015 hebben bericht bestaan nog steeds, betoogde FFF. De Blijf Groep kan vinden dat het laatste onderzoeksrapport aantoont dat er vrijwel niets aan de hand is, FFF blijft volharden in haar kritiek. ,,En Blijf laat daarop een agressieve reactie zien’’, aldus de FFF-advocaat.

Kritiek

,,Als één van de grootste partijen in de vrouwenopvang zou Blijf bestand moeten zijn tegen kritiek. Kritiek van onafhankelijke journalisten en van lokale en nationale politici. In plaats daarvan gebruikt Blijf subsidiegeld om een voorvechter van vrouwenrechten monddood te maken.’’ FFF moest bedelen om de verdediging te kunnen betalen.

Volgens Shireen Musa zou Blijf zich juist achter FFF moeten scharen en serieus naar feiten moeten kijken om de problemen op te lossen. ,,Wij hebben aan de kaak moeten stellen dat vrouwen in de opvang in financiële moeilijkheden komen. Jullie hadden als grote organisatie bij de politiek al veel eerder aan de bel kunnen en moeten trekken.’’

In het verweer van FFF is een verklaring opgenomen van een zekere Claudia die begin deze maand uit de vrouwenopvang in Alkmaar is gezet. Claudia herkende de misstanden die de pers beschreef en geeft in haar relaas aan dat medewerkers van Blijf hun taak allemaal op hun eigen manier invullen. Ook zegt ze dat er in de opvang valse beloftes worden gedaan en dat er geleefd wordt ,,in armoede zonder enige vreugde’’.

De advocaat van Blijf kon hier niet op ingaan omdat dan de privacy van Claudia geschonden zou worden. Volgens hem is dit exemplarisch voor de positie waarin Blijf verkeert. Blijf kan zich zo niet verdedigen.

De rechtbank doet 12 januari uitspraak.