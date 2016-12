Hoe is het om een week lang zonder sociale media te leven?

AFP Vrouw met smartphone.

Hoe is het om een week lang zonder sociale media te leven? Moet te doen zijn, het is ons immers jarenlang gelukt. Na een oproep op de website van deze krant (en via sociale media) namen enkele lezers de proef op de som: een week lang geen Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. Hoe verging het hen?

Door Sam Trompert - 28-12-2016, 12:04 (Update 28-12-2016, 12:06)

Hoe is het om een week lang zonder sociale media te leven? Moet te doen zijn, het is ons immers jarenlang gelukt. Na een oproep op de website van deze krant (en via sociale media) namen enkele lezers de proef op de som: een week lang geen Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. Hoe verging het hen?

Ze herkennen het allemaal: je moet eigenlijk iets belangrijks doen, maar toch scroll je even door je apps. Tijdens het huiswerk maken, zoals Marleen (17) uit Breda. Of terwijl je het Journaal wilt kijken, maar ook op je telefoon zit. „Dan doe ik dus beide maar half. Je kunt altijd maar door scrollen, superirritant!”, zegt Merel (36) uit Heiloo.

Afhankelijk

De testers deden vooral mee uit nieuwsgierigheid. „Ik hoop dat ik geen moeite ervaar met het niet gebruiken van social media. En vooral dat ik niet afhankelijk ben”, zoals Steven Knijnenburg (22) uit Leiden het verwoordt. Anderen vinden van zichzelf al dat ze hun telefoon te vaak checken en willen daar iets aan doen. „Dat is inmiddels een gewoonte geworden”, aldus de Leidse Lisanne (30).

De meeste testers vonden het na afloop dat ze een ’lekker rustig’ weekje hadden gehad. Even dacht de 62-jarige Alie uit Alkmaar dat ze iets miste. Net die week ging haar zus op Facebook. „Maar alleen de eerste anderhalve dag. De mopjes en grappige filmpjes miste ik helemaal niet.”

De jongste deelnemer, Marleen, had het duidelijk moeilijker. „Ik was vaak gefrustreerd. Wat mij ook tegenviel: in principe keek ik evenveel op mijn mobiel als daarvoor, maar dan op WhatsApp en YouTube. Ik kon me er ook niet van weerhouden om dat niet te doen.”

Alle deelnemers gaan iets veranderen aan hun gedrag. Marleen moet haar telefoon uit school inleveren tot half zes ’s avonds. En Merel laat Facebook voortaan van haar telefoon. Maar ze zijn allemaal wel weer terug. Zoals Jacqueline (47) uit Heerhugowaard het samenvatte: „Ik was opgelucht toen het voorbij was.”