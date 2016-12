Directeur NRG: ’Wij zetten zelf de reactor stil’

PETTEN - De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) en de reactor in de duinen bij Petten waren dit jaar volop in het nieuws. En lang niet altijd even positief. De nieuwe directeur Harrie Buurlage (55) kijkt terug op een turbulent jaar al richt hij zijn blik vooral op de toekomst. ,,Ik geloof er heilig in dat op termijn niemand meer dood hoeft te gaan aan kanker.’’

Door Roel van Leeuwen - 29-12-2016, 11:51 (Update 29-12-2016, 11:51)

Het had weinig gescheeld of NRG had door de zorgelijke financiële situatie van het bedrijf...