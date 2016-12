Lotje stijgt tot grote hoogte

Foto Ella Tilgenkamp Cees van den Berg en Monique Dozy, auteur en illustrator van kinderboek ’Lotje Later’, op de achtergrond de inspirerende vuurtoren.

HUISDUINEN - Een kinderboek over de liefde voor klassieke muziek bestond nog niet. Muzikant Cees van den Berg maakte het. Het merendeel schreef hij in zijn auto. Aan de voet van vuurtoren Lange Jaap bij Huisduinen, mijmerend over de zee, kwam vioolmeisje Lotje Later tot leven en steeg tot grote hoogte.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 24-12-2016, 10:24 (Update 24-12-2016, 13:15)

Lotje Later is het verhaal dat meer mensen hebben die eigenlijk muzikant hadden willen worden. Een universeel verhaal over durven, vallen en opstaan, een zoektocht naar een eigen stijl. Leren geloven...