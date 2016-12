De grootste Escape aller tijden

Foto: Nederlands Instituut voor militaire historie. Oorlogsvlieger Bram van der Stok Bekijk Fotoserie

De ontsnapping van krijgsgevangenen uit het kamp Stalag Luft III in de Tweede Wereldoorlog is een van de grootste ontsnappingen aller tijden. Dit huzarenstukje werd verfilmd als The Great Escape (1963) en is gebaseerd op het leven van Nederlander Bram (internationaal bekend als Bob) van der Stok.

Door Rien Floris - 25-12-2016, 16:50 (Update 25-12-2016, 16:50)

Bram van der Stok (1915-1993) was een mannetjesputter. Een echte, die niet wilde dat zijn naam werd gekoppeld aan de naar zijn smaak te veel geromantiseerde film die deels op zijn leven was gebaseerd. Dus...