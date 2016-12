We rijden met grote snelheid op een muur af

Foto: Annaleen Louwes Midas Dekkers: ,,We gaan met z’n allen naar de kloten’’.

„De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt en het enige wat we zeggen is: Wat gaat die auto lekker snel. Kan hij nog harder?”

Door Hanneke van den Berg - 25-12-2016, 20:29 (Update 25-12-2016, 20:29)

Nee, Midas Dekkers is niet positief gestemd over de toekomst. „De mensen willen steeds maar meer en meer en dat gaat een keer fout”, aldus de bekende bioloog.

Wat ons grootste probleem is? „Als er in de krant staat dat het goed gaat met de economie, betekent dat altijd dat de...