Oren dicht,en zwijg maar

Foto: Stefan Bakker Ramez Basheer, Karam Ibrahim en Ahmad Alharfi beelden uit hoe zij zich voelen als nieuwkomers die moeten integreren.

Nieuwkomers krijgen drie jaar de tijd om hun inburgeringsexamen halen. In de praktijk blijkt dit in meer dan de helft van de gevallen niet te lukken. In deze krant werd met de serie ’Hollandse nieuwe’ een aantal Syrische vluchtelingen gevolgd. Nu, een paar maanden later, maakt Nancy Ubert die intensief met de groep optrekt, de balans op. Hoe vergaat het tandarts Aous, muziekproducent Karam, theatermakers Ahmad en Ramez en fruitteler Hussam?

Door Nancy Ubert - 24-12-2016, 16:18 (Update 24-12-2016, 16:18)

Na een zelfdoding in de noodopvang in Alphen aan den Rijn,...