Ali B herwaardeert die afgeschreven zijn

Het is verleidelijk de grootste stad in het drooggepompte deel van het IJsselmeer om te dopen in Alimere. Zeker als de populairste mocro van het land je de weg wijst door deze Neo-urbane steenwoestijn. Ali’s harde telefoonstem vervangt moeiteloos een slecht functionerende TomTom. „Met de weg mee en dan ben je er.”Over selfmade man Ali B als gids in het leven.

Door John Oomkes - 24-12-2016, 11:00 (Update 24-12-2016, 11:00)

Ali B ademt respect. Op de plaat voor jongere rappers, in het theater voor zijn publiek, bij The Voice voor talent....