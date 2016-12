Gemeenschapszin blijft, ook zonder kerkbezoek

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Predikant Nico Schroever: „Het is een verademing dat we geen macht meer hebben.”

BEEMSTER - De kans dat je in de gemeente Beemster iemand tegenkomt die iedere week in de kerkbanken zit is klein. Slechts 2,9 procent van de inwoners zegt minstens een keer per maand een religieuze dienst te bezoeken. Nergens is dat percentage lager. „Dat geeft een enorme rust”, zegt predikant Nico Schroevers.

Door Sam Trompert - 23-12-2016, 7:58 (Update 23-12-2016, 9:59)

„Het is een verademing dat we geen macht meer hebben”, vult hij aan. De kerk ’bepaalt’ niet meer wat de plek van de vrouw is in de samenleving, of hoe...