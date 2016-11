Molens bij kust onafwendbaar

DEN HAAG - De aanleg van twee grote windmolenparken op 18,5 kilometer van de kust van Noord- en Zuid-Holland gaat door. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie steunt het plan van het kabinet.

Door Peter van der Hulst - 18-11-2016, 9:51 (Update 18-11-2016, 9:57)

De kustgemeenten zijn fel gekant tegen de windturbines op zee. Ze menen dat het vrije uitzicht wordt verpest, met grote negatieve gevolgen voor het toerisme en daarmee de plaatselijke economie. De kustgemeenten willen dat wordt gekozen voor IJmuiden Ver, een vanaf land onzichtbare zone. Voorafgaande aan het debat van de vaste commissie voor Economische Zaken zetten de dorpen druk op te ketel door te dreigen het Kustpact niet te tekenen. Daarin staan afspraken over bebouwing nabij de duinen. De burgemeesters kwamen met een opiniërend artikel en de Stichting Vrije Horizon liet berekeningen maken die aantoonden dat IJmuiden Ver financieel niet ongunstiger is dan windmolens bij de Hollandse kust.

De ministers Kamp, Schultz van Haegen en een Kamermeerderheid bleken ongevoelig. Zoals ook de hoop van de kustdorpen dat de VVD mogelijk een sleutelrol zou spelen, onterecht was. De liberalen hebben naar IJmuiden Ver gekeken, liet woordvoerder Bosman weten, maar uiteindelijk luidde de conclusie dat ’plaatsing bij de Hollandse kust de enige optie is’. Verandering van keuze zou tot onacceptabele vertraging leiden waardoor de gemaakte afspraken over duurzame energie niet op tijd worden gehaald.

Hoewel de kosten voor windenergie op zee fors zijn gedaald, wees Bosman erop dat IJmuiden Ver nog steeds veel duurder uitvalt. Volgens Kamp was het verschil 3 miljard, maar na gunstige aanbestedingen van onder meer het windpark voor de kust van Borssele zijn de meerkosten nu berekend op 1,6 miljard.

Een cijfer dat CDA’er Agnes Mulder sterk in twijfel trok. De extra kosten zouden vooral het gevolg zijn van een tientallen kilometers langere elektriciteitskabel tussen de windmolens en het land. Maar volgens Mulder kunnen in IJmuiden Ver drie keer zoveel windmolens komen en dat zou een gunstig effect op de rekening hebben. Kamp bestreed dat, omdat de kabel dan waarschijnlijk ook dikker en dus duurder wordt. Bovendien kan er volgens Kamp alleen een eerlijke vergelijking worden gemaakt als in de berekeningen wordt uitgegaan van parken van dezelfde omvang.

Op de alternatieve berekeningen van de Stichting Vrije Horizon ging Kamp nauwelijks in. Daarover had hij zich deze week in een brief aan de Kamer al uitgelaten. Dat met name onderzoeksbureau Ardo de Graaf gunstig oordeelde over IJmuiden Ver komt volgens Kamp doordat het rapport ’naar de mening van deskundigen op een groot aantal onderdelen fouten bevat’.

Hoewel Kamp en Schultz van Haegen kunnen rekenen op een Kamermeerderheid, laat de formele beslissing voor windparken nabij de kust nog even op zich wachten. Het CDA kondigde een motie aan en daarover wordt pas later gestemd.