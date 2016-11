Files vroeg op gang gekomen, A10, A9 en A4 vol

LIJNDEN (UPDATE) - De avondspits is deze donderdag vroeg op gang gekomen. Al rond vier uur stonden veel wegen vol. De ring A10 naar de Coentunnel staat opnieuw helemaal vol. Ook veel files op de A9 en A4. Maar een record werd het niet.

Door Frans van den Berg - 17-11-2016, 17:10 (Update 17-11-2016, 18:25)

Bij de Verkeers Informatie Dienst in Lijnden zijn de twee filevolgers er helemaal klaar. Met name het slechte weer zou wel eens voor extra ellende kunnen zorgen.

Net als woensdag is de A10 al vroeg vol. Vrijwel de hele ring rond Amsterdam staat vol. Op de A9 staat het bij Amstelveen, Badhoevedorp, Rottepolderplein vol. Tot aan de Wijkertunnel rijdt het langzaam door.

Om vijf uur stond er 360 kilometer en de verwachting is dat het oploopt naar zeker 500 kilometer. ,,Gelukkig is het in andere delen van het land nog droog en zijn er geen ongelukken, wat woensdag wel het geval was'', legt Frank de Boer uit, terwijl hij op de schermen achter zich kijkt.

Geen record

Rond 17:40 stond er 487 kilometer. ,,Dat wordt geen record, wel een pittige avondspits die in de top drie komt'', denkt hij. Het record van dit jaar staat op 556 kilometer. ,,Op de meeste plekken in de regen gestopt en echte ongelukken blijven uit. Dan zie je op veel plaatsen dat het verkeer weer op gang komt.''

Even na zes beginnen de files al weer minder te worden. ,,Opvallend rustig is het tussen Den Haag en Utrecht. Daar kan je fluitend naar huis.