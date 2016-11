Dossier: uit de file

Foto: ANP

ALKMAAR - Hoe komen we af van verkeersinfarcten en monsterfiles? Die vraag staat centraal in de serie verhalen die de komende week onder de titel ’Uit de file’ in de krant en op deze website is te lezen.

Door Redactie - 18-11-2016, 6:00 (Update 18-11-2016, 6:00)

Op de oproep om mee te denken over oplossingen voor de fileproblematiek kwamen vele tientallen reacties binnen van lezers die ervaren dat het drukker dan ooit is op de weg.

De komende week gaat de redactie aan de gang met de suggesties die de lezers zijn gedaan en die te vinden zijn in het blog. Kan de weg bijvoorbeeld niet sneller vrij worden gemaakt na een ongeluk? En is het niet technisch zo te regelen dat de smartphone niet werkt in de auto? En moet de overheid niet stimuleren dat bedrijven zich buiten de Randstad vestigen?

Andere lezers vinden dat de werktijden veel meer moeten worden gespreid. Het moet afgelopen zijn met de negen tot vijf mentaliteit, vinden zij. Ook vinden veel lezers dat de maximumsnelheid in de spit flink omlaag moet.

Heeft u ook suggesties? Deze kunnen worden gemaild naar: nieuwsdienst@hollandmediacombinatie.nl.

Bekijk hieronder het liveblog met onder meer creatieve oplossingen van lezers. App-gebruikers klikken hier voor het liveblog.