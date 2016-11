VID vreest vanavond drukste spits van het jaar

Foto ANP

LIJNDEN - De Verkeers Informatie Dienst waarschuwt automobilisten donderdag voor een extreem drukke avondspits, die wordt veroorzaakt door slecht weer.

Door Frans van den Berg - 17-11-2016, 10:28 (Update 17-11-2016, 11:40)

Storm kan voor extra overlast zorgen

,,Automobilisten moeten donderdag rekening houden met moeizame rij-omstandigheden. Voor het eerst dit seizoen is er naast regen ook hinder door flinke windstoten'', stelt de VID. ,,We rekenen vooral tijdens de avondspits op grote hinder.''

De verwachting is dat er donderdag tijdens de avondspits een buienlijn van west naar oost trekt. Hierbij komen voor het eerst dit seizoen forse windstoten voor.

,,Vooral de combinatie van regen en wind is voor het verkeer funest. Het zicht is dan erg slecht waardoor automobilisten veel afstand houden. Hierdoor lopen de files flink op. De timing van de regen is cruciaal voor het verloop van de spits: valt de regen later dan loopt de spits niet uit de hand. Als wind en buien samenvallen met de avondspits wordt dit de drukste spits van het jaar.''

De eerste helft van november verliep zeer druk op de weg. De VID zag sinds 2008 niet meer zoveel files tijdens de eerste werkweken van november. De files passen in de trend van een steeds verder toenemende verkeersdrukte.

De filezwaarte stijgt dit jaar snel door. Dat heeft onder meer te maken met de toegenomen economische groei. Ongelukken zoals gisteravond zorgen dan meteen voor volledig vastgelopen snelwegen.