Directeur Unger verlaat NRG

PETTEN - Algemeen directeur Niels Unger verlaat het nucleair bedrijf NRG. Per 1 januari worden zijn taken overgenomen. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

Door onze verslaggever - 16-11-2016, 17:10 (Update 16-11-2016, 17:11)

Unger heeft vier jaar als algemeen directeur leiding gegeven aan NRG. De afgelopen jaren kwam het bedrijf regelmatig in het nieuws. Zo kampte de exploitant van de hoge flux reactor met financiële problemen. Ook was er veel discussie over het historisch afval dat in Petten is opgeslagen.

Unger: ,,De intensiteit die hoort bij het leiding geven aan een nucleair bedrijf heeft mij veel energie gekost’’, zegt Unger. Hij laat weten verheugd te zijn over het feit dat NRG nu met het Rijk in gesprek is over een structurele oplossing voor het historisch nucleair afval.

Volgens een persbericht van NRG heeft Unger een cruciale rol gespeeld bij de verbetering van de veiligheidscultuur binnen de organisatie.