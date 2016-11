Hoe schreeuwt een plant om hulp?

DigiDaan NEMO Wakker Worden Lezing

Je zult maar een plant zijn. Wat doe je dan als je dorst hebt, maar je niet bij een kraan kunt komen? En wat als iemand zijn tanden in je wilt zetten, maar je geen mond hebt om te schreeuwen? Toch zijn planten best slim en zoeken ze bijzondere oplossingen om te kunnen overleven.

Zondag wordt er tijdens de Wakker Worden Kinderlezing bij NEMO Science Museum in Amsterdam over verteld door bioloog Patrick Meirmans van de Universiteit van Amsterdam. ,,Planten staan met hun ‘voeten’ in de grond. Dat geeft problemen bij dingen die wij normaal vinden’’, zegt Meirmans.

Slimmigheden

In de Kinderlezing, speciaal voor nieuwsgierige kinderen van 8 tot 12 jaar, legt bioloog Meirmans de slimmigheden van planten bloot. Meirmans doet aan de Universiteit van Amsterdam onder meer onderzoek naar de aanpassingen van planten van één soort in verschillende gebieden. In Noord-Europa kunnen bepaalde eigenschappen van een plantensoort anders zijn dan in bijvoorbeeld Zuid-Europa. ,,Planten kunnen overleven door de slimme oplossingen die ze bedenken.’’

Planten staan namelijk vast op één plek, met hun wortels stevig verankerd. ,,Als een dier je wil opeten, kun je niet wegrennen en als je een partner hebt gevonden, kun je er niet heen’’, vertelt Meirmans. Om niet te worden opgegeten, zorgen planten er bijvoorbeeld voor dat ze heel vies smaken. ,,Ik denk dat veel kinderen spruitjes niet lusten’’, zegt Meirmans. ,,Daar zitten smaakstoffen in, bedoeld zodat de plant niet wordt opgegeten.’’ Mensen zijn echter gewend geraakt aan de smaak. En de smaak van kruiden en specerijen zoals kaneel en peper worden door mensen zelfs heel lekker gevonden. ,,Maar eigenlijk zijn die smaken bedoeld om herbivoren tegen te gaan.’’

Wortels

Ook de wortels van planten zitten slim in elkaar. ,,De manier waarop de wortels van een plant groeien, vertelt iets over hoe de plant aan water kan komen.’’ Daarbij hebben sommige planten in warme gebieden, zoals cactussen en vetplanten, een vetlaagje. Op die manier houden ze hun water zo goed mogelijk vast. En vleesetende planten kunnen goed voor hun eigen voeding zorgen, in gebieden met een weinig voedzame bodem.

Vindingrijk

Met proefjes en smaaktesten laat Meirmans tijdens de Kinderlezing de vindingrijkheid van planten zien. ,,Je staat er nooit bij stil dat een plant veel moeite moet doen om te kunnen overleven waar hij groeit’’, vertelt de bioloog. ,,Maar elke plant staat op zijn plek met een goede reden.’’

Kinderen die de unieke oplossingen van planten willen ontdekken, kunnen zondag 20 november deelnemen aan de Wakker Worden Kinderlezing, om 11.00 en 13.00 uur bij NEMO Science Museum in Amsterdam. Reserveer via www.nemosciencemuseum.nl/wakkerwordenlezingen.