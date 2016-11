Janmaat en Centrumdemocraten te stevig aangepakt, concludeert Leidse historicus

Archieffoto Hans Janmaat wordt uitgejouwd.

LEIDEN - Ongelooflijk hard zijn ze aangepakt, de extreem-rechtse partijen in de jaren tachtig en negentig; de Centrumpartij (CP) en de daaruit voortkomende Centrum Democraten (CD). Partijleider Hans Janmaat werd genegeerd, beledigd en uitgejouwd. Het was over de grens. Dat concludeert de Leidse historicus Jan de Vetten in zijn promotie-onderzoek ’In de ban van goed en fout’ bij de Universiteit Leiden.

Door Leonie Groen - 12-11-2016, 8:00 (Update 12-11-2016, 8:00)

Nederland was bang in de vorige eeuw. WO II lag nog vers in het geheugen. Dat nooit meer, was het algemene...