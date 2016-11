’Rechercheur’ Saskia van Rooy nu zelf in het beklaagdenbankje

DEN HAAG - De geluidsinstallatie hapert even, als dierenarts Saskia van Rooy haar zegje mag doen voor de rechtbank in Den Haag. Haar telefoon gaat over. „Dat is nou toevallig”, zegt Van Rooy terwijl ze haar telefoon hoog houdt. ,,Dit is mijn buurman, ze zijn op dit moment aan het zwanendriften bij mijn huis.”

Door Sam Tromperts.trompert@hollandmediacombinatie.nl - 9-11-2016, 17:34 (Update 9-11-2016, 17:34)

De strijd tegen zwanendrifters, dierenbeulen in de ogen van Van Rooy, zit er nog niet op. Eerder dit jaar veroordeelde de rechter een groep zwanendrifters tot werkstraffen tot...