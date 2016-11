Sonja Bakker wint rechtszaak: ’Blij en opgelucht’

HAARLEM - Sonja Bakker heeft geen plagiaat gepleegd. Dat oordeelt de Haarlemse rechter Antoon Schotman woensdag 9 november in een rechtszaak, aangespannen door dieetdiva Bea Pols uit Heerhugowaard. Pols beschuldigt Bakker van het overpennen van delen uit haar boeken. Bakker is blij. Opgelucht. ,,Dit heeft mij en mijn kinderen en familie veel verdriet gedaan. Het is heel fijn dat er na tien jaar eindelijk een einde aan komt.”

Door Leonie Groen - 9-11-2016, 13:03 (Update 9-11-2016, 14:16)

Pols is ’in shock’. ,,Dit heb ik in geen honderd jaar verwacht. Ik heb...