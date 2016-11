KLM verliest rechtszaak tegen bonden om acties

SCHIPHOL - De acties van de vakbonden FNV en VNC bij KLM zijn niet strijdig met geldende cao-afspraken. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland dinsdag bepaald in een kort geding dat de luchtvaartmaatschappij vorige week had aangespannen.

Cabinepersoneel van KLM voert al een paar weken actie tegen een bezuinigingsmaatregel die de directie volgens de bonden eenzijdig heeft opgelegd. Sinds vorige week vliegt op een deel van de verre vluchten een steward of stewardess minder mee.

KLM zegt op dit moment geen betere manier te zien om zijn besparingsdoelstelling te halen. Het bedrijf wil graag met de bonden om tafel om via cao-onderhandelingen tot alternatieve bezuinigingen te komen. Maar dat weigeren de bonden zolang een conflict over de pensioenen niet is opgelost.

Vorige week stapte KLM naar de rechter om de bonden aan de onderhandelingstafel te dwingen. Het bedrijf meent dat de bonden zich er in de vorige cao toe hebben verplicht altijd eerst het gesprek aan te gaan voordat zij actie gaan voeren.

De luchtvaartmaatschappij zei de uitspraak van de rechter te betreuren. Ook omdat de rechter niet inging op de eis om 24 uur van tevoren te weten wie meedoet aan werkonderbrekingen van meer dan 40 minuten. ,,Deze uitspraak zal nadelig uitpakken voor passagiers'', aldus KLM. Het bedrijf beraadt zich op vervolgstappen.

