Dave is leuk. Dave is hot. En Dave is verdachte.

BURGERBRUG - „We zijn met z'n allen vet op Dave Roelvink. Ontkennen is geen optie. Degenen die na Dave z'n seksescapades nog niet helemaal om waren (kom op, als je even eerlijk tegen jezelf bent: je was stiekem gewoon hartstikke jaloers op dat meisje in het zwembad), zijn het na Expeditie Robinson wel. Dave is leuk. Dave is hot.”

Door Sam Trompert - 9-11-2016, 8:10 (Update 9-11-2016, 8:16)

Zo opent de website van vrouwenglossy Glamour vorige week een artikel over Dave Roelvink. Dave is leuk, Dave is hot.

Het kan...