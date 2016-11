Topvrouwen klinken op ’Happy Hillary’

PR foto Farah en Natalie.

AMSTERDAM - Als Hillary Clinton inderdaad president wordt van de Verenigde Staten, is dat een hoogtepunt in de geschiedenis van topvrouwen. Immers, niet eerder kreeg een vrouwelijke kandidaat de sleutel van het Witte Huis. Reden voor de ’ongekend ambitieuze vrouwen’ in ons land om het succes van Hillary te ontleden.

Door Nancy Ubert - 7-11-2016, 16:34 (Update 7-11-2016, 16:34)

,,Want zij is zo ongelooflijk ver gekomen’’, stelt Natalie Holwerda-Mieras, een van de initiatiefnemers van The Hillary Happening, een bijeenkomst die deze dinsdag aan de Amsterdamse Zuidas wordt gehouden.

Artsen, advocaten en architecten; de vrouwen die zich hebben ingeschreven voor de conferentie hebben allen enig niveau. Toch kunnen ze nog steeds een rolmodel als Hillary gebruiken. Het aantal vrouwen aan de top in ons land is bedroevend laag. Het percentage dames in de raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is zelfs afgenomen in plaats van gestegen, zo blijkt uit de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index van hoogleraar Mijntje Lückerath.

,,Daarom moeten we van Hillary willen leren’’, vindt presentatie-expert Natalie Holwerda-Mieras. Samen met haar zakenpartner Farah Nobbe en andere toonaangevende communicatie-profs wil ze de geheimen ontvouwen van de ’geprofileerde vrouw’. ,,Als een vrouw zich te dominant opstelt, wordt ze afgewezen omdat ze niet aardig genoeg is. Gedraagt ze zich te vriendelijk, dan wordt ze weer niet serieus genomen. Dit heeft ook Hillary Clinton en haar spindoctors heel wat slapeloze nachten gekost. Als ze zich te vrouwelijk opstelde, ging dat ten koste van haar gezag.’’

Menig topvrouw moet zich hierin herkennen. Dit dilemma beperkt zich niet tot presidentskandidaten. Een vrouw die aan zelfpromotie doet wordt afgewezen, terwijl een man in zo’n geval een sterke zelfbewuste kerel is.

Mislukkingen

Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag hoe een vrouw aan de top wordt ’gelezen’. Los daarvan, vinden de initiatiefnemers van The Hillary Happening, heeft de Amerikaans politica met haar verhaal andere vrouwen iets te leren. Zo heeft ze in haar carrière ontelbaar veel teleurstellingen en mislukkingen moeten verwerken. Toch kreeg ze het voor elkaar om zichzelf iedere keer weer bij elkaar te rapen en vol energie door te gaan. Uit onderzoek blijkt dat ’kunnen en durven falen’ een belangrijke succesfactor is. ,,Laat dat bij de meeste vrouwen nou net niet de best ontwikkelde eigenschap zijn. We hopen dat vrouwen ophouden met nutteloos piekeren en dat ze durven te falen.’’

Het seminar wordt zonder winstoogmerk georganiseerd en krijgt onderdak van ABN-Amro en krijgt steun van onder meer multinational AkzoNobel. Dat betekent niet dat het helemaal gratis is. Deelname kost 125 euro, inclusief cursusmaterialen, catering en diner.

Maar wat nu als Hillary het niet redt? ,,Dan heeft ze ons toch veel kunnen leren. Bovendien is ons programma om half tien ’s avonds afgelopen. We sluiten vrolijk af. Happy Hillary.’’