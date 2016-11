Waddenzee is niet af te sluiten

Foto HEBO Een veegarm in actie bij een schip waar olie uit lekt.

ANNA PAULOWNA - Het is de nachtmerrie van oliebestrijdingsdeskundige Wierd Koops: een Russische tanker vol zware olie die voor de kust van Noord-Holland vergaat. Via het Marsdiep stroomt de smurrie de Waddenzee in. Even een olieschermpje plaatsen, zou je zeggen om het natuurgebied af te sluiten. Maar dat kan dus niet legt de oliebestrijder uit.

Door Rien Floris - 4-11-2016, 16:50 (Update 4-11-2016, 17:19)

Een privécollege van lector Wierd Koops (NHL Hogeschool Leeuwarden) op zijn werkkamer in Anna Paulowna. Drie beeldschermen op het bureau. Apple en Windows naast elkaar omdat niet...