’Paal en perk stellen aan gaswinning Wad’

Foto Anne van der Woude Op droogvallende wadplaten is het lastig olie ruimen.

TEXEL - Er moet paal en perk worden gesteld aan plannen voor olie- en gaswinning in de Waddenzee. Dat zegt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging in reactie op het uitroepen van de Waddenzee tot mooiste natuurgebied van Nederland.

Door Rien Floris - 4-11-2016, 16:49 (Update 4-11-2016, 17:06)

,,Nu de Waddenzee, naast natuurlijk werelderfgoed, ook is uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland, rust er op alle bij het gebied betrokken instellingen en organisaties een grote verantwoordelijkheid om de Waddenzee voor toekomstige generaties veilig te stellen.’’

De Waddenvereniging is fel tegen alle gaswinningsplannen en is daarom een actie gestart om tegengas te kunnen blijven geven (www.geeftegengas.nl)

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer deze week een brief gestuurd over de in juni aangenomen Kamermotie om geen proefboringen en gaswinning bij Schiermonnikoog toe te staan. De motie leidt er volgens Kamp toe dat er geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven voor nieuwe ’mijnbouwwerken’ voor opsporing of winning van delfstoffen in het Waddengebied.

De voorgenomen boring van Tulip Oil vanaf Terschelling kan daarmee niet doorgaan. Wel kan Tulip Oil volgens Kamp met een schuine boring vanuit de Noordzeekustzone het gasveld onder Terschelling aanboren. Ook boringen vanaf bestaande mijnbouwwerken op de Waddeneilanden zijn nog mogelijk. NAM en ENGIE hebben ook nog vergunningen lopen voor proefboringen en nieuwe gasputten bij bestaande platforms.

De Waddenvereniging komt volgende week met een reactie op de brief van Kamp. Berkhuysen hoopt dat de overheid, naast het ter beschikking stellen van het prijzengeld, in het nieuwe Waddenzeebeleid de waarde van het gebied als natuurgebied dan ook serieuzer neemt.

,,Economische belangen van oliemaatschappijen of zoutwinners kunnen nog steeds het voordeel van de twijfel krijgen. Willen we echt de titel van mooiste natuurgebied van Nederland waar maken, dan moet daar paal en perk aan gesteld worden.’’