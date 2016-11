’Extreem zeldzaam’ versje van Anne Frank te koop

Een versje zoals duizenden andere. Toch is deze versie bijzonder. Niemand minder dan Anne Frank schreef de dichtregels op papier, in het poesiealbum van Christiane van Maarsen (1927-2006).

Door Sam Trompert - 3-11-2016, 17:02 (Update 3-11-2016, 17:04)

’Extreem zeldzaam’, schrijft het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper in de catalogus. Als enige staat object 2390 paginagroot tussen de andere prenten en manuscripten die deze veilingronde worden aangeboden.

Het versje maakt van de iconische Anne Frank, internationaal symbool van de holocaustslachtoffers, weer even een gewoon meisje van 12. Een meisje dat net als alle meisjes van die leeftijd in poesiealbums schrijft.

Hebt ge uw werk niet goed gedaan

Kostbare tijd verloren

Grijp opnieuw de arbeid aan

Beter dan tevoren

Hebben anderen u gelaakt

Wat ge hadt misdreven

Zorg dan dat ge ’t beter maakt

Dat is antwoord geven.

Er ging wel even een zindering door het kantoor van Bubb Kuyper, vertelt directeur Jeffrey Bosch. Vooral vanwege de historische waarde. Dergelijke handschriften worden niet vaak aangeboden, terwijl ze een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen op bewonderaars. „Dichterbij kun je haast niet komen”, aldus Bosch.

Twee handschriften

Er bestaat geen twijfel over de echtheid van het velletje. Om die reden ligt het veilig achter slot en grendel in het statige pand van Bubb Kuyper aan het Haarlemse Kenaupark ligt.

Dat het handschrift van haar is staat vrijwel vast. Ze gebruikt twee handschriften, een voor de datering en een voor het gedichtje zelf. Dat doet ze ook in andere bronnen. Beide handschriften komen voor in de versie van Anne’s dagboek die het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in bezit heeft. Ook haar handtekening komt overeen.

Christiane, Cri-cri voor vriendinnen, is de oudere zus van Jacqueline van Maarsen (87). Jacqueline was het beste vriendinnetje van Anne Frank. Ze schreef een aantal boeken over hun vriendschap, zoals Anne en Jopie (1990) en Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank (2003). Jacqueline werd Jopie, toen Anne haar dagboek bewerkte voor publicatie.

HOLLAND MEDIA COMBINATIE Directeur Jeffrey Bosch met het papier waarop het versje van Anne Frank staat geschreven.

Christiane scheurde het vers in de jaren ’70 uit haar album, om het aan haar jongere zus Jacqueline te geven. In de catalogus laat Jacqueline optekenen dat haar zus niet bijzonder gehecht was aan het gedichtje van Anne. Om die reden biedt ze het nu ter veiling aan.

Onderduiken

Anne woonde sinds 1933 met haar ouders Otto en Edith en oudere zus Margot aan het Merwedeplein in Amsterdam. De destijds 12-jarige Anne schreef het gedichtje in maart 1942, enkele maanden voordat ze met haar familie onderdook aan de Prinsengracht. Tussen juli 1942 en augustus 1944 verstopten ze zich voor de nazi’s in het zogenoemde Achterhuis.

Poesiealbums waren populair bij Anne en haar vriendinnen. Op de website van het Anne Frank Huis staan een aantal gedichten die Anne schreef voor haar vriendinnen, waaronder ook voor Jacqueline.

Het versje heeft ze overigens niet helemaal zelfbedacht, maar waarschijnlijk ergens van overgeschreven. Dat is gebruikelijk bij versjes in poesiealbums. Het eerste gedeelte hebben onderzoekers kunnen terugvinden in een tijdschrift. Het tweede gedeelte is echter niet te herleiden. Jeffrey Bosch: „Helemaal uitsluiten dat Anne deze strofe zelfbedacht heeft kunnen we niet, dus wellicht...”

Over eventuele kopers kan het veilinghuis nog niet veel zeggen, maar er is veel belangstelling voor het versje. Enkele buitenlandse persbureaus hebben ook al om extra informatie gevraagd. „Dat zegt wel wat”, volgens Bosch. Het velletje papier is getaxeerd op ongeveer €30.000,- tot €50.000,-. „Maar het zou me niet verbazen als we daar overheen gaan”, zegt Bosch.