Tjeerd Talsma wilde het verschil maken

HAARLEM - Een verschil maken in het dagelijks leven van mensen. Voor Tjeerd Talsma is dat altijd een belangrijke drijfveer geweest tijdens zijn leven.

Door Roel van Leeuwen - 3-11-2016, 11:59 (Update 3-11-2016, 12:46)

In een van zijn laatste weblogs voor de provincie Noord-Holland schreef gedeputeerde Talsma over een bijbaantje als reisleider dat hij tijdens zijn studie had. ,,Tijdens die reizen naar onder andere Italië, India en Nepal heb ik door hard te werken de menen uit mijn groep mooie belevenissen en herinneringen kunnen geven.’’

Ook in het onderwijs probeerde Talsma een verschil te maken. Na zijn studies geschiedenis en politiek werd hij docent geschiedenis aan het Johannes College in Den Helder (nu Lyceum aan Zee). Zijn loopbaan voerde hem langs diverse onderwijsinstellingen.

In 2005 haalde Talsma als locatiedirecteur van het Etty Hillesum College in Den Helder de landelijke pers nadat hij een leerlinge had gevraagd zich thuis om te kleden omdat hij vond dat ze er te bloot bijliep.

Hij beëindigde zijn onderwijs loopbaan als rector van het Gerrit Rietveld College in Utrecht in 2011 toen hij het onderwijs definitief verruilde voor de politiek. Hij werd gedeputeerde. Daarvoor was hij politiek actief als raadslid voor de PvdA in Anna Paulowna (1994-2000) en als Statenlid (1999-2011).

Als gedeputeerde maakte hij zich zorgen over de toekomst van KLM, maar zeker ook over de mensen die in de omgeving van Schiphol woonden. Hij waakte voor te snelle besluitvorming door de Schipholdirectie. ,,Je kan niet als de emir in Dubai even een luchthaven aanleggen en uitbreiden. Wij leven in een democratie’’, liet hij tijdens een interview optekenen.

Waar Ministers vaak vanuit hun ivoren torens hun besluiten nemen, was Talsma regelmatig te vinden aan ’de keukentafel’ zoals hij dat noemde. Om klachten aan te horen over vliegtuigherrie of over windturbines die in ’de achtertuin’ dreigden te verrijzen.

Graag had Talsma zich blijven inzetten voor het verbeteren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van de biodiversiteit in de provincie.

De schok op het provinciehuis was groot toen na het zomerreces bleek dat Tjeerd Talsma was getroffen door een ernstige ziekte en dat hij waarschijnlijk niet meer terug zou komen. Hij stierf dinsdag op 66-jarige leeftijd. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.