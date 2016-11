Steeds minder stiltegebieden in Randstad

HAARLEM - Het aantal stiltegebieden in de Randstad neemt steeds meer af. Gebieden worden opgeheven en in andere is veel te veel herrie.

Door Frans van den Berg - 1-11-2016, 16:26 (Update 1-11-2016, 16:26)

Dat constateert de Randstedelijke Rekenkamer in een rapport. De onderzoekers stellen voor om de geluidsbelasting beter te volgen door permanente metingen uit te voeren. Om de herrie te verminderen kunnen de provincies maatregelen nemen zoals stil asfalt op de provinciale wegen langs die gebieden en het planten van bomen en struiken langs de randen van de terreinen.

De rekenkamer adviseert...