Duizenden kilometers dijk inspecteren

De waterschappen in Noord- en Zuid-Holland beheren duizenden kilometers dijk. Een dijkdoorbraak is een miljoenschade. Dus is het zaak die dijken in de gaten te houden met tientallen dijkwachten.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 340 kilometer primaire waterkering langs Noordzee, IJsselmeer en Markermeer (260 kilometer dijk en 80 kilometer duin). Daarnaast nog eens 1500 kilometer regionale waterkering. Er staan 41 inspecteurs klaar om de dijken te inspecteren.

Hoogheemraadschap Rijnland heeft 1300 kilometer dijk om in de gaten te houden. Daarvan is 80 kilometer primaire waterkering....