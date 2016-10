Aanmelding voor ondernemersverkiezing van start

Archieffoto GP Groot viel dit jaar in de prijzen bij de OVNH.

HAARLEM - Noord-Hollandse bedrijven kunnen zich weer aanmelden voor de Ondernemersverkiezing van Noord-Holland (OVNH). Op 17 mei zullen de opvolgers van GP Groot, Zuiver, Klaas Bart Hoveniers en Gebr. Van ’t Hek bekend worden gemaakt.

Door Van onze verslaggever - 1-11-2016, 14:39 (Update 1-11-2016, 14:39)

,,We hebben de OVNH zien uitgroeien tot een evenement van naam’’, zegt Fabian Nagtzaam, regiodirecteur van MKB Noord-Holland. De belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf is sinds het prille begin als partner nauw betrokken bij de organisatie van het evenement.

,,De verkiezing wordt door de partners professioneel aangepakt en maakt de parels van ondernemend Noord-Holland zichtbaar. En terecht, want hoewel Noord-Hollanders graag vooral hard werken, mag het ondernemerschap eens per jaar ook zeker gevierd worden. De feestelijke finaleavond is de kers op de taart. Voor de finalisten is het altijd een geweldig compliment om na de zware voorrondes uit honderden genomineerde bedrijven geselecteerd te worden.’’

Ook Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en juryvoorzitter van de OVNH, is enthousiast: ,,Deze verkiezing laat zien hoeveel geweldige bedrijven onze provincie telt. En hoe sterk onze provinciale economie is. In de afgelopen crisisjaren deed Noord-Holland het altijd iets beter dan de rest van het land, dat zegt veel.’’

De provincie Noord-Holland is niet voor niets partner van de OVNH. Jaap Bond: ,,De verkiezing maakt het beste van ons bedrijfsleven zichtbaar. Ik zie prachtige bedrijven voorbijkomen, elk jaar opnieuw. Van klein tot groot, van familiebedrijven tot MKB tot kansrijke starters. Als ik aan het eind van de rit de finalisten op het podium zie staan, ben ik echt trots.’’

Noord-Hollandse bedrijven kunnen zich tot en met 15 januari 2017 in een van de drie categorieën aanmelden voor de 11e editie van de OVNH. Dat kan via het formulier op www.ovnh.nl. Op deze site staan ook de overige deelnamecriteria. De finale van de elfde editie van de ONVH vindt plaats op 17 mei 2017 in de Philharmonie te Haarlem.