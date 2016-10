Uber naast taxi's op Schiphol

ANP

AMSTERDAM - Taxidienst Uber krijgt een nieuwe plek op Schiphol. De chauffeurs kunnen hun klanten vanaf donderdag oppikken bij de aankomsthal. Ze staan dan naast de taxibaan, liet Uber maandag weten.

Uber is in Nederland beschikbaar in de hele Randstad, dus ook op Schiphol. Maar nu moeten passagiers na aankomst van de bagageband naar de vertrekhal lopen. Daarbuiten staan de Uber-auto's en kunnen ze instappen. Vanaf donderdag staan de wagens op een speciale baan voor besteld vervoer. Die is afgesloten. Klanten moeten daar 2,50 euro extra voor betalen, bovenop de ritprijs.

De dienst UberBLACK verhuist als eerste. Daar kunnen mensen een luxeauto boeken. Over een paar weken verhuizen ook UberX (goedkopere auto's) en UberVAN (busjes).