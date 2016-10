Serie: Als de dijken breken

Foto EO

NOORDWIJK - Bij Noordwijk breekt een stormvloed door de duinen en zet binnen anderhalf uur de Randstad onder water.

Leiden verzuipt. Wat er dan gebeurt in ons deltaland waar vijf miljoen mensen onder zeeniveau wonen, is vanaf zaterdag te zien in de nieuwe dramaserie ’Als de dijken breken’. Deze zesdelige serie (EO, NPO1, 20.25 uur) vertelt over een hedendaagse watersnoodramp in Nederland en delen van Vlaanderen. Wat blijft er over van ons Nederland als zich nu een watersnoodramp voltrekt?

...