Zwaardere straffen voor ‘onwillige’ werklozen sinds Participatiewet

BEVERWIJK - De Participatiewet pakt slecht uit voor bijstandsgerechtigden die zich niet aan hun werk- of sollicitatieverplichtingen houden, en in het bijzonder voor gezinnen. Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant in de IJmond.

29-10-2016

Voor het onderzoek van deze krant is tweemaal een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De afgelopen drie jaar hebben 667 uitkeringsgerechtigden in de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest een strafkorting op de uitkering gekregen. De IJmondgemeenten hebben deze mensen in totaal voor...