Wie slaapt in het bed van Vincent van Gogh?

foto van gogh museum De reconstructie van de slaapkamer.

LAREN - Het bed op het beroemde schilderij De Slaapkamer van Vincent van Gogh bestaat wellicht nog. Het ging na de bevrijding in 1945 van een Larense kelder naar een woning in Boxmeer. Het is onduidelijk of iemand nog steeds in dat bed slaapt of dat het is gesloopt.

Door Frans van den Berg - 30-10-2016, 12:43 (Update 30-10-2016, 12:52)

Het bed waarin Vincent zijn laatste jaren doorbracht, wordt beschreven in het laatste hoofdstuk van het nieuwe boek van de Britse kunsthistoricus Martin Bailey. Donderdag verschijnt het 224 pagina’s tellende werk ’Studio of...