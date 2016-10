Bed Vincent van Gogh mogelijk in Boxmeer

LAREN - Het bed dat op het beroemde schilderij De Slaapkamer van Vincent van Gogh staat, is mogelijk nog in Nederland en wel in Boxmeer.

Door Frans van den Berg - 30-10-2016, 12:39 (Update 30-10-2016, 12:53)

Na de dood van de schilder werden honderd schilderijen en twee bedden uit de gele woning in Arles naar het appartement van zijn broer Theo in Parijs gebracht.

Later gingen de werken en bedden zwerven, zo ontdekte de Britse auteur Martin Bailey die donderdag met een nieuw boek over de periode in de Provence komt.

Het laatste spoor voert in 1945 van een villa in Laren, waar de zoon van Theo woonde, naar Boxmeer. Vijftien vrachtwagens met vooral meubelen gingen na de bevrijding van de rijke Laren naar het arme Boxmeer in Noord-Brabant.

Tot de lading behoorde volgens de overlevering ook een bed uit Arles, dat in Laren in de kelder stond. Of en waar het bed nu is, heeft Bailey nog niet kunnen achterhalen. „Die zoektocht gaat nu beginnen.”