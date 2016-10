Met diploma iPabo kan afgestudeerde terecht op een van de 100 basisscholen in Noord-Holland

ALKMAAR - Meer dan honderd basisscholen in de provincie Noord-Holland bieden afgestudeerden van iPabo een baangarantie. Veertig van deze scholen staan in Amsterdam. Het merendeel van de honderd basisscholen is gebaseerd op verschillende geloofsovertuigingen.

Door Leonie Groen - 29-10-2016, 7:00 (Update 29-10-2016, 7:00)

De scholen vallen onder vijf (inter)confessionele schoolbesturen in het samenwerkingsverband met iPabo: Sarkon (19 basisscholen in Noord-Holland-Noord), Agora (25 basisscholen in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan), Amos (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep, 28 basisscholen in Amsterdam), Bijzonderwijs (zeven scholen in Amsterdam Zuid-Oost), en El Amal (vijf islamitische basisscholen in Amsterdam). De...