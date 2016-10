Robot pakt resistente bacteriën

archieffoto Bacteriofagen vallen een foute bacterie aan. Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - De door de TROIKA Foundation in Noordwijk ontwikkelde SID-’robot’ moet dodelijke bacteriën gaan elimineren in operatiekamers. Dat wordt een belangrijke slag in de strijd tegen bacteriën die bestand zijn tegen antibiotica en daardoor wereldwijd honderdduizenden mensen doden.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 26-10-2016, 14:12 (Update 26-10-2016, 15:06)

De TROIKA Foundation claimt de oplossing te hebben gevonden. Met de bacteriekiller bereikte de Noordwijkse Foundation de halve finale bij het innovatieprogramma Accenture Innovation Summit.

Uitwerken

Het hoogst haalbare volgens Jan Rolloos van de Troikaclub. Voorwaarde bij deze Nederlandse innovatiewedstrijd is namelijk dat het ’product’...