Nippon Cargo Airlines grootste herriemaker

OEGSTGEEST - Nippon Cargo Airlines is de grootste herriemaker in de nacht.

Door Frans van den Berg - 25-10-2016, 22:45 (Update 25-10-2016, 23:33)

Tot die conclusie is de vereniging Oegstgeest zonder Vlieghinder gekomen na analyse van de nachtvluchten in 2015. De vrachttoestellen van Nippon maken de meeste herrie in de Leidse regio, maar die overlast zal met ander baangebruik in andere gebieden vergelijkbaar zijn.

Tijdens de jaarvergadering van de vereniging was een bokaal voor de Japanse maatschappij, maar niemand kwam die ophalen. Vorig jaar was KLM tot de grootste herriemaker in de nacht uitgeroepen. Juist over nachtvluchten wordt veel geklaagd door bewoners, omdat het de nachtrust verstoord.