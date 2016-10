Zorg: weg met wetten en regels

Foto Jerry Lampen/ANP Lobbyisten Hugo Borst en Carin Gaemers tijdens een debat in de Tweede Kamer over personeelstekort in verpleeghuizen.

LEIDEN - Weg met die verstikkende regels in de verpleeghuiszorg. Met al die wetten, protocollen en (financiële) belangen is er amper ruimte over voor échte zorg. Dankzij project ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg’ mag een aantal instellingen de komende tijd heel wat regels aan de laars lappen. De Leidse organisatie Topaz is een van die ’zorganarchisten’.

Door Nancy Ubertn.ubert@hollandmediacombinatie.nl - 25-10-2016, 17:33 (Update 25-10-2016, 17:56)

Systemen lijken belangrijker dan mensen. Topaz gaat de komende tijd de organisatie drastisch aanpassen. Met zorg zonder overbodige regels. De andere pioniers zijn Stichting Surplus in West- en...