Uitspraak zaak Hooijmaijers in december

DEN HAAG - De Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan in de cassatiezaak van oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers. De uitspraak wordt nu op 6 december verwacht.

De oud-gedeputeerde werd vorig jaar tot een celstraf van 2,5 jaar veroordeeld voor omkoping en valsheid in geschrifte.

Volgens het gerechtshof is bewezen dat Hooijmaijers zich tijdens zijn periode als gedeputeerde ruimtelijke ordening schuldig heeft gemaakt aan elf gevallen van omkoping en van dertien gevallen van valsheid in geschrifte. Ook zou hij in totaal voor 276.000 euro hebben witgewassen.

Hooijmaijers liet zich betalen door ondernemers uit voornamelijk de vastgoedsector waarin hij voordat hij gedeputeerde werd actief was. Ook zette hij zich tegen betaling in voor provinciale projecten.

Zo zou hij zijn betaald om het huisbankierschap van de provincie bij Fortis onder te brengen. Hij hield zijn werkwijze jarenlang verborgen door betalingen via een bevriende makelaar en het bedrijf van zijn echtgenote te laten lopen.

Hooijmaijers heeft zelf altijd verklaard onschuldig te zijn. Volgens hem is het proces tegen hem 'een politieke afrekening'.