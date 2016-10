Waarden belangrijker dan resultaten

FOTO Remko de Waal/ANP ME ontruimd het Maagdenhuis. Studenten hielden dit pand van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezet, uit protest tegen het bestuur van de universiteit.

AMSTERDAM - Een zogenoemd charter, met daarin de kernwaarden van de Universiteit van Amsterdam (UvA), moet de bestuurscultuur van de universiteit verbeteren. Een speciaal forum moet toezien op de naleving van dat charter. Dat zijn de voornaamste conclusies van de commissie Democratisering en Decentralisering in het rapport ’Een universiteit van waarden’.

Door Sam Trompert - 24-10-2016, 19:30 (Update 24-10-2016, 19:30)

Die commissie werd ingesteld om de onvrede onder personeel en studenten van de UvA in kaart te brengen, die leidde tot de bezetting van het Bungehuis en Maagdenhuis in Amsterdam.

De UvA moet bestuurd worden volgens die kernwaarden, en minder aan de hand van doelstellingen, output en resultaten. In managementboek-termen: naar value-driven-management, in plaats van objective-driven-management.

Personeel en studenten voelen zich niet betrokken bij de besluitvormingsprocessen van de universiteit. Ook bemoeien beroepsbestuurders zich teveel met de dagelijkse gang van zaken. In een fors rapport van 187 pagina’s doet de commissie een aantal aanbevelingen die deze kernproblemen van de UvA moeten oplossen.

Eigenaarschap

In het charter, dat een soort grondwet-achtig document moet zijn, staat bijvoorbeeld dat medewerkers hun werk zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen inrichten. Ook moeten er zo min mogelijk bestuurlijke niveaus zijn.

„Veel studenten en medewerkers missen het gevoel van eigenaarschap over het eigen onderwijs. We vinden dat er een plaats moet zijn waar alle groepen binnen de universiteit samen praten over onderwijs en onderzoek”, aldus commissievoorzitter Lisa Westerveld. Die plaats is een speciaal forum, of senaat-nieuwe stijl, zoals het rapport het noemt.

In die senaat moeten alle belanghebbenden van de universiteit een stem hebben: hoogleraren, wetenschappelijk personeel, promovendi, studenten en bestuurders. Zo’n 60 leden in totaal.

Referendum

Er komt een raadgevend referendum over de conclusies van de commissie Democratisering en Decentralisering. Daarin kunnen studenten en medewerkers hun mening geven over de aanbevelingen.

Begin vorig jaar mondde studentenprotesten uit in een langdurige bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, twee gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. In die laatste huist het bestuur van de universiteit. Studenten waren ontevreden over het bestuur van de universiteit, met aan het hoofd Louise Gunning. De universiteit was hen niet democratisch genoeg.

Op 11 april ontruimde de mobiele eenheid het Maagdenhuis, na een kort geding van de universiteit tegen de bezetters. Louise Gunning moest daarna het veld ruimen. Enige maanden later werd ze benoemd tot president-commissaris van de Schiphol Group.

Sindsdien is er al het nodige in gang gezet. Het nieuwe college van bestuur heeft een tienpuntenplan opgesteld om werk te maken van democratisering. Zo hebben de medezeggenschapsraden ruimere bevoegdheden gekregen in de benoemingsprocedures van bestuurders en is er meer openheid over de financiën van de universiteit.