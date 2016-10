Lokmeisje krijgt pedo niet in de cel

DEN HAAG - Seksuele uitbuiting van kinderen op internet is in ons land nauwelijks aan te pakken. Is een dader via het virtuele ‘lokmeisje’ Sweetie gevonden, dan is de kans op een succesvolle veroordeling nihil. Hans Guijt van Terre des Hommes vindt dat de politici haast moeten maken met aanpassing van de ouderwetse strafwet.

Door Nancy Ubert - 21-10-2016, 18:34 (Update 21-10-2016, 19:18)

,,We proberen afschuwelijke misdrijven van de 21-ste eeuw te bestraffen op basis van wetten van een eeuw geleden. Er ligt al drie jaar een aanpassing van ’Computercriminaliteit III’ klaar. Telkens wordt de beslissingsronde uitgesteld. Ondertussen wordt het alleen maar erger wat er gebeurt. Kwetsbare kinderen, met name in Aziatische landen, worden tot handelingen gedwongen die ik niet durf te beschrijven.’’

Nu vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat de wet aangepast moet worden. ,,Maar die nieuwe wet behelst ook vraagstukken waarover de Kamerleden nogal van mening verschillen. Daarom duurt het allemaal zo lang. Ik wil dat ’digitale seksuele uitbuiting’ apart wordt behandeld.’’

Begin november is er een hoorzitting. Dan vraagt Hans Guijt haast te maken met een simpele verandering van twee artikelen waarmee het mogelijk wordt lokpubers (volwassen rechercheurs die zich in chatboxen voordoen als kind) in te zetten. Al is dat chatten niet langer toereikend, geeft hij aan. De pedo’s worden steeds achterdochtiger en vragen al snel om een video of foto. In dat geval zouden Sweetie en haar eventuele vriendjes ingezet moeten worden.

Onderzoekers van Universiteit Leiden en Universiteit Tilburg concluderen op basis van een grootschalig rechtsvergelijkend onderzoek in 19 landen dat de Nederlandse wetgeving hiervoor nauwelijks ruimte biedt. Bart Schermer, universitair hoofddocent bij het Centrum voor Digitale Techologie en Recht van de Universiteit Leiden: ,,De inzet van (virtuele) lokpubers is op dit moment niet expliciet toegestaan en is het onduidelijk of webcamseks met een virtueel persoon als Sweetie überhaupt strafbaar is.’’

Gelegenheid maakt de dief. Bij lokmiddelen is men aan tal van regels gebonden. ,,Vergelijk het met een lokfiets’’, schetst Bart Schermer, ,,die mag de poltie ook niet zonder slot parkeren. De situatie waarin daders worden uitgelokt, mag niet wezenlijk verschillen van de realiteit. Sweetie mag ook geen discussie aangaan of vragen of de man seks met haar wil omdat ze geld moet verdienen voor haar zieke moeder.’’

Moeten we Sweetie willen inzetten? ,,Webcamseks schaadt kinderen net zo erg als als het echte kinderbordeel’’, stelt Hans Guijt. Tegenstanders zeggen dat niet iedereen die uit nieuwsgierigheid op Sweetie stuit een kinderverkrachter is. Bart Schermer: ,,Maar stelt hij vragen als ’hoe oud ben je, wat kost je en wat doe je’, dan weet je wel hoe laat het is.’’