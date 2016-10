Halloween: Waarom beleven we plezier aan angst?

FOTO PR/Foxlive De zombieserie The Walking Dead is een grote hit. In Nederland te zien op tv-zender FOX en via Netflix.

Dat we niet allemaal opgesloten zitten in een gekkenhuis komt doordat de meesten van ons erin slagen onze mentale stoornissen te verbergen. Was getekend: Stephen King. De Amerikaanse horror-auteur verklaart in zijn essay ’Why We Crave Horror Stories’ onze belangstelling voor horrorfilms en griezelverhalen. We moeten onze gekte af en toe de vrije loop laten. Zoals King het formuleert: we moeten de ’hongerige, bloeddorstige krokodillen in ons brein van vers, rauw vlees voorzien’. Doen we dat niet, dan bestaat de kans dat fantasie werkelijkheid wordt. Eng hè?

